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Halk otobüslerine hakediş müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Halk Ulaşım AŞ işçilerine, “Belediyeden alacağınız hakedişler ödenecek. Bayramdan önce mutlaka alacaksınız” dedi.

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Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Halk Ulaşım AŞ ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Geleneksel İftar programlarına katıldı. Program öncesinde bir halk otobüsünün direksiyonuna oturan Yıldırım, “Kolay artık, şoförlük de kolaylaştı” diye espri yaptı. İftar öncesinde 5 halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileri ile İETT ve belediye yetkilileriyle bir araya geldiğini anlatan Yıldırım, “Bugünkü toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin belediyeden alacağınız hakedişler var. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bayramdan önce mutlaka bu paralarınızı alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.      

 

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