Hamas-İsrail hattında çatışma! Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlatmasının ardından Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden taraflara itidal çağrısı gelirken uluslararası basın Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Türkiye'nin Hamas ile İsrail arasında ara buluculuk yapıp yapamayacağını gündeme taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağına işaret eden batı basını, "Taraflar itidal çağrısında bulunan ve şiddetin sonra erebilmesi için diplomatik çabalarına başlayan Ankara, dengeli ve aktif bir politika izliyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ



Arabuluculuktan söz etmek için henüz erken olduğunu belirten İsrail'in Ankara Büyükelçisi İrit Lillian, "Arabuluculuk konusu başka zaman konuşulacak. Şu an ölülerimizi saymaya çalışıyoruz. Kaç vatandaşımızın kaçırıldığını bile bilmiyoruz. Yaralıları iyileştirmeye çalışmanın muhasebesini yapıyoruz. Kaçırılan çocuklar var ve ebeveynleri canlı mı bilmiyoruz. Bir partide kutlama yapılırken kaçırılanlar var" dedi.

İsrail ile Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğunu hatırlatan Lillian, "İsrail-Türkiye ilişkilerinin ısınma sürecine girdiğini, dünkü saldırıdan ve devam eden savaştan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Teröre karışı bence güzel bir diyalog, kendimizi nerede göreceğimizi ve iki ülke arasındaki ilişkileri ertesi gün ne olarak adlandıracağımız sorusuna iyi bir cevap olabilir" açıklamasında bulundu.