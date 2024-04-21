Heniyye'den Başkan Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama: Kudüs'e desteğinize lütfen devam edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye görüşmenin ardından A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Heniyye'nin açıklamalarından satır başları:

Bu ziyaretimiz genel bir çerçeve içinde gelmektedir ve bu ilişki uzun süreli bir ilişki. Türk devletine ve Türk halkına olan sevgimizin getirdiği bir ilişkidir. Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Diğer sorumlularla da görüştük.

Birçok konuyu ele aldık. En önemlisi İsrail 'in Gazze'ye olan saldırısı ve 7 aydır Filistinlilerin maruz kaldığı katliam. Çekilmesinin bir şart bir ön şart olduğunu konuştuk. Gazzelilerin yerlerine işlerine barklarına tamamen koşulsuz bir şekilde görüştük. Ve ayrıyeten 7 aydır Hamas'ın ne kadar hoşgörülü olduğunu güzel bir koşullar koyduğunu konuştuk ve İsrail'in bu konuda çok inatçı olduğunu ve İsrail'in bütün görüşmeleri baltaladığını kendilerine arz ettik.

ABD'nin fevkalade İsrail tutumlusu olduğundan hatta ve hatta yaptıklarını gerekçelendirme peşinde olduklarını konuştuk. Kurbanlar kesilecek kızıl inek kurbanlar kesilecek ve Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kontrol etmeye çalışacak.

İsrail'in tamamen Gazze'nin tümünden çekilmesinin ön şart olduğu noktasında mutabık kaldık. 7 aydır Hamas'ın ne kadar hoş görülü ve ılımlı yaklaşımlarını, İsrail'in barıştan yana sert tavrını, ABD'nin yanlı taraflı bakış açısını ele aldık.

Türkiye'nin ülkeler nezdindeki barış çabalarına yönelik son gelişmeleri dinledik. Türkiye'nin İsrail'e yönelik son kısıtlamalardan da Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) bahsetti. Batı Şeria'daki son durumları ve Mescid-i Aksa'nın geleceğini konuştuk. Yahudilerin burayı kontrol etme girişimlerinin önüne geçmek için Aksa Tufanı ortaya çıktı.

Kardeşim Erdoğan ile birçok konuyu ele aldık. İsrail'in katliamlarını ve ateşkes konularını konuştuk. İsrail'in barış görüşmelerini baltaladığını görüştük. Gelecek günler Mescid-i Aksa için çok önemli. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Hamas'ın Kuva-yı Milliye olduğunu söylemesi mutluluk.

"DEVLETİMİZİ KURUP KUDÜS'Ü BAŞKENT İLAN EDENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"



Her şeyden önce Allah'a dua ediyorum. Kendi çocuklarımı, torunlarımı ve tüm hayatını kaybedenleri şehit olarak kabul etsin. Çocuklarımın ve 5 torunum şehit edilmesiyle Netanyahu zannediyor ki bize baskı yapabilecek, ama yanılıyor. Biz haklıyız. Bizim haklı taleplerimiz var. Biz Gazze'de de Batı Şeria'da da haklıyız.

Biz, haklarımızı almadan Kudüs'te başkentimizi kurana, devletimizi ilan edene kadar asla vazgeçmeyeceğiz. Benim 3 tane oğlumun 5 tane torunumun öldüğünü düşünmeyin. Gazze'nin bütün çocukları benim çocuklarım. Batı Şeria'dakiler de benim çocuklarım, şehitlerim. Onur duyuyorum. Baskı ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Türkiye, Pakistan ve diğer ülkelerde çocuklarım, torunlarım için cenaze namazları kılındı. Bunlar tek ümmet olduğumuzun göstergesi. Bu tutumlarından dolayı Türk halkına teşekkür ediyorum.

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Silahları ABD veriyor, İsrail'e koşulsuz destek veriyor, çocuk katliamlarını destekliyor. İyi polis kötü polis oynuyorlar. Refah'a girerlerse büyük bir katliama neden olacaklar. Refah'a girerlerse asla beyaz bayrak çekmeyiz. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Teslim olmayacağız.