Hamza Dağ: 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor görünüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.

6 Nisan'dan önce seçime gidilmesinin zor göründüğünü dile getiren Hamza Dağ, "2 türlü seçime gitme imkanı var: Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Dolayısıyla 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet yokum derse kendileri bilir. Türkiye'nin gündeminde olması gereken bir konu değil. Bunun hukuki olarak açıklaması TBMM başkanımız Mustafa Şentop tarihe not düşmek adına bir makaleyle bunu açıkladı" dedi.

