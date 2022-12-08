Hamza Dağ'dan çocuk istismarına ilişkin açıklama: Siyasi olarak sonuna kadar takipçisi oluruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"UCUBE BİR SİSTEM"

Parlamenter sistem tartışmalarıyla ilgili konuşan Dağ, "6'lı masanın ortaya koyduğu ucube bir sistem." dedi.

"KAZANACAK-KAZAMAYACAK ADAY TARTIŞMASINI AHLAKİ BULMUYORUM"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, "Biz bunu hiç merak etmiyoruz. Rakip için tartışma sürüyor. Kazanacak-kazanamayacak aday tartışmasını ahlaki bulmuyorum. Kendi ellerindeki istatistiki veriler en güçlü aday kimi gösteriyorsa onu aday yapsınlar." ifadelerini kullandı.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE: ADIMLAR ATIYORUZ

Marketlerdeki fiyat farklılarıyla ilgili soruya yanıt veren Dağ, "Duruma kayıtsız kalmıyoruz, adımlar atıyoruz. Ticaret Bakanlığımız bir düzenleme yaptı. Zincir marketler artık verileri sisteme girecek. Bakanlığımız anında uyarıda bulunabilecek." şeklinde konuştu.

"GAZİ MECLİS DİYEMİYOR OLMASI SAKINCALI"

Meclis'te bütçe görüşmelerindeki gerginlikle ilgili konuşan Dağ, "Ben 2011'den beri milletvekiliyim. En sakin dönemin bu dönem olduğunu söyleyebilirim. İlk günkü konuşmalarda tartışmayı başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meclis'e Gazi diyemiyor olması sakıncalı." dedi.

"İHMALİ OLAN VARSA BİR SANİYE BEKLEMEYİZ"

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Bu durumu lanetliyoruz. Kesinlikle böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. Mağdurun yanındayız. Bakanlığımız müdahil oldu. Siyasi olarak da sonuna kadar takipçisi oluruz. Bu konuda bizim farklı bir şey düşünme ihtimalimiz yok. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok. İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz." ifadelerini kullandı.