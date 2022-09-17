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Politika

Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e sert cevap: Genel başkanınla oynaman için konsolun benden

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Dağ, Özel'in FIFA oynamayı özlediğini belirterek, 'Seçimi kaybettikten sonra genel başkanınla oynamanız için yeni oyun konsolunuz benden' dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 08:34 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kendisini hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Kardeşim, sen eczanede PlayStation'da FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk" diyen Dağ, Özel'in "Genel Başkanlık hayaliyle kendisine saldırdığını anladığını" söyledi.

"OYUN KONSOLUN BENDEN"

Özgür Özel'in "PlayStatiton oynarken gelen telefonla siyasete girmesine" atıfta bulunan Hamza Dağ, "Oyun oynamayı özlemişsindir" dedi ve CHP'nin 2023 seçimlerini de kaybedeceğini belirterek, "Genel başkanınla beraber oynamanız için internetten sipariş vereceğim yeni oyun konsolunuz benden. İster AYM'ye götürürsünüz, ister kazanmak için birbirinizi yersiniz" ifadelerini kullandı.

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