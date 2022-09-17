AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kendisini hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Kardeşim, sen eczanede PlayStation'da FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk" diyen Dağ, Özel'in "Genel Başkanlık hayaliyle kendisine saldırdığını anladığını" söyledi.

"OYUN KONSOLUN BENDEN"

Özgür Özel'in "PlayStatiton oynarken gelen telefonla siyasete girmesine" atıfta bulunan Hamza Dağ, "Oyun oynamayı özlemişsindir" dedi ve CHP'nin 2023 seçimlerini de kaybedeceğini belirterek, "Genel başkanınla beraber oynamanız için internetten sipariş vereceğim yeni oyun konsolunuz benden. İster AYM'ye götürürsünüz, ister kazanmak için birbirinizi yersiniz" ifadelerini kullandı.

1-) Sn. @eczozgurozel kardeşim, sen eczanede PlayStation'da FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk. Biz bu oyuna da 86. dakikada bir telefonla girmedik.



Liyakatsiz bir partide olmanın avantajıyla Genel Başkanlık hayaliyle bana saldırmanı anlıyorum. pic.twitter.com/qKpzrFxTgH — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 16, 2022