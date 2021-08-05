Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e zor soru: O paralar nerede?

5 Ağustos 2021 Perşembe 07:51 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 07:51

İzmir'de, 2019 yılında meydana gelen büyük yangının ardından katıldığı bir televizyon programında 9 Eylül 2019'da birçok şarkıcının katılacağı konserden elde edeceği gelirle yangın uçağı alacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hedefimiz uçak almak. 9 Eylül'de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz helikopteri, uçağı İzmirlilere getirmek olacak." demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TVNet'te katıldığı programda özellikle muhalefetin orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada manipülasyon ve şovenist eylemlerini eleştirdi.

Dağ, 2019'da İzmir'de meydana gelen orman yangınında muhalefetin, bugün yaptığı yalan ve manipüle siyaseti bugün de yaptığına dikkati çekerek, o dönem Tunç Soyer'in koordinasyon toplantısına katılmadığını, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın yangın yerine gelmediğini savundu.

CHP'lilerin yine o dönemde sosyal medya üzerinden yalan üzerine siyaset yaptığını ifade eden Dağ, "Yine Türk Hava Kurumuyla ilgili, uçaklarla ilgili, ceylanların görüntülerini göstermişlerdi, sosyal medyada birtakım böyle yayınlar yapmışlardı, bunların hepsine hem sahada yangınla uğraşırken ekiplerle, bir yandan da biz cevap vermekle uğraşmıştık. Yani cibilliyet bozuk olunca, bakın bu kadar net söylüyorum; cibilliyet bozuk olunca siz her böyle bir hadise söz konusu olduğunda kendi cibilliyetini gösteriyorsunuz; başka bir şey değil, bunun başka bir anlatımı yok. Belki çok ağır bir şey söylüyor olabilirim, ama bunu başka türlü yorumlama şansınız yok." diye konuştu.

"BU PARALAR NEREDE?"

Dağ, şöyle devam etti:

"Bakın o yangından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir'de 'Yangın uçağı alacağım' dedi para topladı, üzerinden 2 yıl geçti daha yangın uçağı yok. Para da toplandı, paralar nerede, bu paralar nerede? Orada belediye meclis toplantısı yapıldı, 'Yangın olan yerde burası ağaçlandırılacak' dedi. Zaten orayı da Tarım ve Orman Bakanlığı ağaçlandırdı, fidan için kampanyalar yapıldı."

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'E TEPKİ

Antalya'daki orman yangınında Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'in de tavrını eleştiren AK Partili Dağ, "Muhittin Böcek gibi video çekerek ateşe odun taşımak değil, fitneye odun taşımak değil sizin yapmanız gereken. Sizin yapmanız gereken; bu süreç biter, bu süreçte birilerinin hatası, kusuru, eksikliği varsa biz de değerlendiririz, siz de muhalefetinizi yaparsınız, bunda bir şüphe yok. Demokratik ülkelerde muhalefetten kaçacak halimiz yok, muhalefette de zaten bizim ülkemizde Meclis'te olsun, medyada olsun, sosyal medyada muhalefetliğini yapıyor. Ayıp olan, yanlış olan, edebi olmayan; sizin yalan, manipülasyon üzerinden buralardan ufacık dahi olsa bir nebze olsun bir katkı, kendi siyasal durumumuza bir şey alabilir miyiz ya da bu sürece zarar vermeniz, bu edebi değildir, bu ahlaki değildir. Bu toplumu yansıtmaz, Anadolu kültürünü yansıtmaz bir kere, Anadolu insanının yapısını yansıtmaz." İfadelerini kullandı.