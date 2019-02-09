Hanedan’a lince büyük öfke

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan 2’in Abdülhamid’in torunlarından Nilhan Osmanoğlu’nun “İsmet İnönü’nün hanedanın ülkeye dönüşü için istediği bedelin verilmesine rağmen sürgün devam ettiği yolundaki açıklamaları üzerine başlatılan linç kampanyası büyük tepki çekti.Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Nilhan Osmanoğlu’na yapılan saldırıları eleştirerek “Nilhan Osmanoğlu’nun her dediğine biz ailecek katılıyoruz. Maalesef ki bir hanımefendiye bir sultana saldırı oldu.Bu saldırıları biz yakıştıramıyoruz” dedi.

KORUMA KANUNU OLMALI

Kayıhan Osmanoğlu, Nilhan Osmanoğlu’nun “Türkiye’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ülkeye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine “Bunun bir bedeli var” diyerek mücevherlerini aldığı” yolundaki sözlerini değerlendirdi. Osmanlı torunu olarak tarihe sahip çıktıklarını dile getiren Osmanoğlu, şunları söyledi: “Nasıl Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bir koruma kanunu varsa 36 padişahın da koruma kanunu olması lazım. Sadece bizim değil, hepimizin geçmişi, değerleri ve tabi ki bu değerlere hakaret, saygısızlık eden sadece biz Osmanoğlu ailesi olarak hanedan olarak değil, bütün milletimize aittir.

SAYGIYA DAVET

Yapılan birçok saygısızlık, çokça konuşulan konular var, bunlar bizi tabi ki derinden rahatsız ediyor. Biz dediğimiz gibi hep geçmişimize hem sahip çıkıyoruz, hem de bu tür konuları daha iyi biliyoruz. Büyüklerimizden bu zamana kadar gelip, anlattılar. Çok da zor bir şey değil, bugün onlar da araştırabilirler. Herkesi saygıya davet ediyorum.”