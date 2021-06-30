Harchaoui: Türkiye'nin kıtadaki hamleleri Paris'te alarma neden oldu

Star.com.tr 30 Haziran 2021 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 15:55

Cenevre merkezli Glob'un kıdemli üyelerinden Jalel Harchaoui, Afrika'da Türkiye ve Fransa arasında yaşanan rekabetle ilgili Batı basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın kıtadaki varlığının özellikle Sahel bölgesinde geliştiğini belirten Harchaoui, Türkiye'nin Nijer ve Mali gibi eski Fransız sömürgeleriyle bağları geliştirmeye yönelik hamlelerinin Paris'te alarma neden olduğunu söyledi.

Harchaoui, "Sahel'de gerçek bir rekabet var. Türkiye askeri olarak orada olmak istediği için diplomatik olarak zaten çok hazır ve ticari olarak çok iddialı" dedi.