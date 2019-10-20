Harekat huzur ve özgürlük getirdi

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, Rasulayn’ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi. Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.

ŞİMDİ HERKES ÖZGÜR

Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın kendilerine özgürlük getirdiğini söyledi. Ulaşılan son durumdan tüm halkın memnun olduğunu belirten Ahmed, “YPG bizi sürekli zorunlu olarak silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür. Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yollarda PKK kontrol noktaları vardı” ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR KURTULDUK

Ahmed, “Teröristler karşılaştıkları 18 ile 40 arasındaki erkek ve kadınları zorla almaya çalışıyorlardı. Çok sıkıntı yaşadık ama şimdi çok şükür onlardan kurtulduk” diye konuştu.

Fatma Muhammed ise tek isteklerinin huzur ve güvenli bir ortama kavuşmak olduğunu ifade etti. Muhammed, “Türk askeri bize yardım dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Buradaki insanların hepsi fakir halk. Bundan sonraki süreçte de huzur ve güvenin devamını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.