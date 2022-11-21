Harekat sonrası CHP'de sessizlik, İYİ Parti'de çatlak

TSK, BM Antlaşması'ndan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak terör örgütünü hem Irak hem Suriye'de vurdu. Operasyona 6 üsten kalkan İHA ve SİHA'larla birlikte 70 hava aracı katıldı. YPG'nin merkezi haline dönüştürülen Ayn el Arab, 140 km derinlikteki Asos, 90 km derinlikteki Kandil, Hakurk, Malikiyye, Cizire ve Tel Rıfat'ta tespit edilen 89 hedef tam isabetle imha edildi. Hedefler, sivillerin zarar görmemesi için büyük bir hassasiyetle belirlendi. ABD ve Suriye kontrolündeki Suriye hava sahasının da kullanıldığı harekat sonrası uçaklar üslerine geri döndü.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından skandal bir paylaşımda bulundu. Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun açıklaması üzerinden Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı. Çıray paylaşımında "ABD, 18 Kasım'da resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını" duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin" açıklaması yaptı.



4 PARTİDEN SES YOK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, harekata destek vererek "Başarılar diliyorum" dedi. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden operasyonla ilgili yapılan destek açıklamalarına rağmen, CHP, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti sessizliğini korudu.

HDP VE PKK PANİKTE

TSK'NIN başlattığı harekat HDP ve PKK/YPG'de paniğe neden oldu. HDP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Saldırıları durdurun" çağrısı yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Taksim saldırısı bu saldırıya gerekçe yapılmak isteniyor. Saldırıyı bahane ederek, meşru bir zemin yaratmaya çalışıyor. Kobani'ye selam olsun" dedi.

PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi ise "Bu bombalama hiçbir tarafın lehine değildir. Büyük bir felaketi önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Eğer savaş patlak verirse bundan herkes etkilenecektir" diyerek tehditte bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜŞTÜĞÜ ZAMAN, ABD'YE ŞİKAYET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sırasında görüştüğü hakkında yakalama kararı bulunan Amberin Zaman TSK'nın operasyonundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti. Zaman Twitter hesabından peşi sıra yaptığı paylaşımlarında ABD hava koruması altındaki bölgelerin Türk askerleri tarafından vurulduğuna vurgu yaptı.