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Politika

Kritik görüşme! Türkiye'den Rusya'ya 'askeri operasyonu durdurun' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'a askeri operasyonların durdurulması çağrısı yaptı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:12
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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