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'Hatırasına her daim sahip çıkacağız'

MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 22. yılı nedeniyle Beştepe’deki mezarı başında tören düzenlendi.

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Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bahçeli “Bizlere emanet ettiği, emin ve ehil ellerde olan iki eserinden MHP ile Ülkü Ocakları milletimizin takdir ve teveccühüyle çok daha güçlü, çok daha sağlam bir seviyeye hamdolsun ulaşmıştır. ‘Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur’ diyen Türkeş, iki asırdır fikir ve felsefe arayışının sürdüğü Türk düşünce tarihinde, sorunları çağına uygun teşhis ve analiz eden ve çözüm öneren bir düşünce sistemi oluşturmayı da başarmıştır” dedi. “Merhum Türkeş Bey’e çok şey borçluyuz” diyen Bahçeli “Onun hatırasına her daim sahip çıkacağız, bizlere bıraktığı güzide eserlerini de engeller ne kadar fazla olursa olsun, tuzaklar ne denli vahşi kurulursa kurulsun yaşatacağız ve geleceğe taşıyacağız. Türkiye’ye, Türk milliyetçiliği ile hizmet vermenin yegane adresi MHP’dir. Dalından kopan kurumuş yaprakların akıbetini rüzgarın tayin etmesi de kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan’dan Bahçeli’ye telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyede bulundu. Erdoğan, Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş’le de telefonda görüştü. 

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