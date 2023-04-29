Hayati Yazıcı: İş yapanlar Cumhur İttifakı'nda, onun başında da Erdoğan var

Partisinin Başiskele seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye için ter dökmenin, insanların hayatını kolaylaştırmanın, standardını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışmanın, zevklerin en büyüğü olduğunu söyledi.

Yazıcı, 3 Kasım 2002'den bu yana vatandaşların takdir ve desteğini alarak o dönemki Türkiye'yi sırtlayarak bugüne taşıdıklarını dile getirdi, Türkiye'nin gücünü artırma yönünde çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti'nin siyaset tarzının kapsayıcı ve kuşatıcı olduğunu belirten Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki kadroların sinerji ve coşkusunun, her sorunun üstesinden gelecek güçte olduğunu vurguladı.

Yazıcı, AK Parti'nin icraatlarını görmezden gelenler olduğunu ifade ederek, bunlara karşı yakın zamanda gerçekleştirilen Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni örnek verdi.

"TÜRKİYE İÇİN HEDEFLERİMİZ VAR"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 14 Mayıs'taki seçimlere işaret ederek şunları söyledi:

"Seçime katılan kümeler var. Bir Cumhur İttifakı, bir de Millet İttifakı denen küme var. Seçim demokrasilerin en önemli aracıdır. Seçim varsa demokrasi var. Dolayısıyla demokrasilerde millet egemenlik hakkını, seçim zamanı seçmek suretiyle vekil belirler, ona emanet eder. Bu milletin sezgileri güçlüdür. İş yapanlara emaneti verir. Bu ülkede iş yapan var, söz üretenler var. İş yapanlar Cumhur İttifakı'nda, onun başında da Recep Tayyip Erdoğan var."

Laf üretenlere değil, iş üretenlere destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Ülkemizin geleceği için 2053 Türkiye'si için ve yine atalarımızın Anadolu'ya gelişlerinin bininci yılı olan 2071 için bu ülkede zemin oluşturmak istiyorsak iş yapanlara emaneti teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bizim hayallerimiz var; hayalci değiliz ama Türkiye için hedeflerimiz var. Bu hedefleri sizden aldığımız güçle gerçekleştireceğiz. Bu konuda kararlı mısınız? O halde durmak yok yola devam. Siz 'Tamam.' diyorsunuz, bu iş bitmiş. Bunları burada bulunmayanları anlatalım." diye konuştu.

Açılış törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, parti yöneticileri, milletvekili adayları ve partililer katıldı.