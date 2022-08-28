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Politika

'Hayır' oyu kullanmışlardı... Milletin gözünün içine baka baka yalan söyledi

CHP, 6'lı masadaki gizli ortağı HDP'yi kayıp etmeme uğruna 2021 yılındaki Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu vermişti. Aynı tezkereye 2019-2020'de 'evet' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, algı operasyonuna girişerek milyonların gözü önünde yalan söyledi. Tezkeredeki 'Yabancı silahlı kuvvetler' ibaresini öne süren Kılıçdaroğlu, aynı ibarenin bulunduğu 2019-2020 tezkeresine ise evet oyu verdiğini unutup milletin gözünün içine baka baka yalan söyledi.

28 Ağustos 2022 Pazar 02:03 - Güncelleme:
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CHP, terörle mücadele için Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren 2021 yılındaki tezkereye HDP ile birlikte 'hayır' oyu vermişti. Tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatılırken, CHP'nin tezkere tavrı HDP'ye ödediği 'diyet borcu' olarak yorumlanmıştı.

Dün akşam katıldığı bir televizyon programında tezkere kararı ile ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, algı operasyonuna girişerek canlı yayında milletin gözünün içine bakarak açık açık yalan söyledi. Tezkeredeki 'Yabancı askerler' ibaresini öne süren Kılıçdaroğlu bu nedenle tezkereye 'hayır' dediklerini kaydetti. Ancak CHP; aynı ibarelerin yer aldığı 2019 ve 2020 tezkerelerine "evet" oyu vermişti.

HDP KALKAN OLMUŞ, CHP BOYUN EĞMİŞTİ

TBMM'de oylanan tezkere öncesi PKK'ya kalkan olan HDP'li vekil İmam Taşçıer'den CHP'ye uyarı niteliğinden bir açıklama gelmişti. HDP'li Taşçıer, "CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AK Parti'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti. Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Irak ve Suriye tezkeresine 'Hayır' oyu vereceklerini açıklamıştı.

CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmeleri öne çıkmıştı.

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