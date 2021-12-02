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Politika

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim... Bakan Nebati'den ilk mesaj: Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak

Yeni Bakan Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devraldı. Nebati: 'Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak, yatırım ve istihdam olacak' dedi.

2 Aralık 2021 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:23
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim gerçekleşti. Yeni Bakan Nureddin Nebati görevi devraldı.

Bakan Nebati'nin konuşmalarından satır başları;

Büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibari ile aldık. Hazine ve Maliye Bankalığı Türkiye'nin çok önemli bir merkezi. Böylesi merkezse işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz.

Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olamayacak. Yatırım, üretim, bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları bertaraf etmek, istihdamı arttırmak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmadan gereğini yapmak olacaktır.

Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım ve istihdam olacak

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