Hazinedar: CHP'de kimlik siyaseti yapılmaktadır

Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Murat Hazinedar, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Hazinedar, belediyedeki çalışmaların incelenmesi için bir heyet istediğini, görevlendirilen heyetin "kumpas kurma hevesiyle hareket ettiğini" söyledi.

"HAKKIMI KORUYACAK BİR EŞİM DE YOKTU"

Hazinedar, şöyle devam etti:"Yanımda tek bir MYK üyesi ya da tek bir PM üyesi olmadığı için aday belirleme sürecinde ismimi hatırlayan olmadı. Genel Başkanımız ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır. Benim Battal İlgezdi gibi MYK'da, PM'de hakkımı koruyacak bir eşim de yoktu."

"CHP'DE KİMLİK SİYASETİ YAPILIYOR"

Hazinedar, "CHP'de maalesef üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun ilamıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır. Maalesef Battal İlgezdi ile aramızdaki en önemli fark budur. İstanbul'da seçilmesi garanti olan neredeyse bütün ilçelerde bu yaklaşım egemen olmuş ve aday belirleme sürecinde tercih sebebi olmuştur." dedi.

"İMAMOĞLU RANDEVU VERMEDİ"

2 Ocak 2019 tarihinde Parti Meclisi'nde söz konusu hususların değerlendirilmesi ve kendisine cevap verilmesini isteyen, aksi durumda tüm yasal haklarını kullanacağını dile getiren Hazinedar, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine randevu vermediğini anlattı.