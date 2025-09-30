İSTANBUL 21°C / 12°C
Politika

Hazine'den vergi kaçakçılığına sıkı takip! Lüks araçlar mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurda geçici giriş yapan lüks araçların vergisiz kullanımını incelemek için kapsamlı denetim başlattı. Ferrari gibi prestijli markaları 'T' plakayla kullanıma sunan şirketler mercek altına alındı.

30 Eylül 2025 Salı 10:15
Hazine'den vergi kaçakçılığına sıkı takip! Lüks araçlar mercek altında
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor.

Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor.

Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi.

Bu araçların, "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plaka ile kullanıldığı saptandı.

Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

