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Politika

Hazırlıklar tamamlanıyor! AK Parti'de bu dönem de 'değişim' rüzgarı esecek

AK Parti, 7 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği olağanüstü kongrenin hazırlıklarını tamamlıyor. AK Parti, kongrenin yapılacağı salonda 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri, Cumhuriyet'in yüz akı Türkiye'nin yüz akı' mesajı verilecek. Öte yandan genel seçimlerde sürdürülen kadro değişikliği yerel seçimlerde de olacak.

Sabah4 Ekim 2023 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Hazırlıklar tamamlanıyor! AK Parti'de bu dönem de 'değişim' rüzgarı esecek
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Tecrübe ve yeni isimlerin harmanlanacağı kongrede daha önce AK Parti milletvekilliği yapan ve 3 dönem kuralı nedeniyle bu seçimde listede yer almayan isimlerin bulunması bekleniyor. MKYK listelerinin gençleşeceği ve kadınların da yer alacağı yeni listede Türkiye'yi temsil eden her görüşten isimlerin bulunacağı öğrenildi.

MKYK, disiplin kurulu, etik kurulu, demokrasi hakem heyeti olmak üzere toplamda genel merkez kurulunda yer alan 142 isim üzerinde yüzde 65'i bulan bir değişim gerçekleştirilecek. 7 Ekim kongresinin ardından MYK listesini de kamuoyu ile paylaşacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk MYK toplantısı da gerçekleştirilecek. MKYK, disiplin kurulu, etik kurulu, demokrasi hakem heyeti olmak üzere toplamda genel merkez kurulunda yer alan 142 isim üzerinde yüzde 65'i bulan bir değişim gerçekleştirilecek. 7 Ekim kongresinin ardından MYK listesini de kamuoyu ile paylaşacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk MYK toplantısı da gerçekleştirilecek.

3 DÖNEMLİKLERE KONTENJAN

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, önceki gün Beştepe'ye giderek yapılan liste hazırlıkları üzerinde Başkan Erdoğan'a bir sunum yaptı. Kongrede, MKYK listesinde 3 dönem kuralına takılması nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Bunların yanı sıra, Meclis'te ilk kez milletvekili olarak görev yapan isimlerin MKYK'da yer almayabileceği, ancak 2 ya da 3'üncü dönemi olan milletvekillerin listede yer alabileceği aktarılıyor.

YENİ EKİP

Kongrenin ardından Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek önce MKYK'yı toplayacak, ardından da MKYK üyeleri arasından yeni MYK'yı belirleyecek. Erdoğan'ın daha sonra MYK üyeleriyle de kısa bir toplantı yapması öngörülüyor.

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