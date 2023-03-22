İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0438
  • EURO
    20,5671
  • ALTIN
    1190.29
  • BIST100
    4960.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

HDP, seçimde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

İki gün önce TBMM'de 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen HDP, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu.

22 Mart 2023 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
HDP, seçimde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
ABONE OL

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti. Buldan, 14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin de aday çıkarmayacağını deklare etti. Böylelikle, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

HDP ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDI

HDP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday çıkarmama kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak" dedi.

"BAY KEMAL" İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile TBMM'de bir araya gelerek destek istemişti. HDP'nin şartlarını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını 1-2 gün içinde açıklayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözme, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasını kaldırma, anadil gibi vaatlerde bulunmuştu. HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kültür ve Çevre Bakanlığı'nı istediği de belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.