HDP, FETÖ'yü de terör örgütünden çıkardı

Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden FETÖ'ye "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi. Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" dedi.

YÜKSEKDAĞ'DAN SONRA 2. VAKA

Daha önce de terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle milletvekilliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı. ABD de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/ YPG'ye silah, mühimmat ve para yardımında bulunuyor. FETÖ elebaşı da hâlâ ABD'nin Pensivlay eyaletindeki malikanesinde yaşıyor.