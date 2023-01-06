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Politika

HDP, FETÖ'yü de terör örgütünden çıkardı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında eli kanlı terör örgütü FETÖ ile ilgili bir skandala daha imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Beştaş, FETÖ'yü de ‘terör örgütü' olarak tanımadı.

6 Ocak 2023 Cuma 08:35 - Güncelleme:
HDP, FETÖ'yü de terör örgütünden çıkardı
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Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden FETÖ'ye "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi. Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" dedi.

YÜKSEKDAĞ'DAN SONRA 2. VAKA

Daha önce de terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle milletvekilliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı. ABD de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/ YPG'ye silah, mühimmat ve para yardımında bulunuyor. FETÖ elebaşı da hâlâ ABD'nin Pensivlay eyaletindeki malikanesinde yaşıyor.

  • Meral Danış Beştaş
  • fetö

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