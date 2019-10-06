''HDP gençlerimizi ölüme gönderiyor''

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 53 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 34’üncü günde de sürdürdü. İstanbul’da, 2014 yılında “Bana iş buldular, işe gidiyorum” diyerek, çıktığı evine bir daha dönmeyen ve dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Tuncay (19) için eylemde olan Şevket Bingöl, çocuğunun kurtarılmasını istediğini söyledi.

YALAN SÖYLÜYORLAR

Bingöl, “HDP milletvekilleri, gelip, bize açıklama yapmıyor. Çocuklar HDP tarafından dağa götürüldü. Bize ‘Niye oradasınız’ diye soruyorlar. Biz çocuklarımız HDP tarafından götürüldüğü için buradayız. Onların götürdüğüne dair kanıtlarımız var. Bunlar yalan söylüyor. Artık yeter” dedi.

SONUÇ ALAMADIM

İki yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mesut Yıldırım için Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden gelerek eyleme katılan Menfiye Yıldırım, HDP aracılığıyla oğlunun kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlunun çalışmak için geldiği Diyarbakır’dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Yıldırım, “Televizyondan annelerin burada oturduğunu gördüm. Ben de gelmek istedim. Çocuğum 2 sene önce gitti. Buraya çalışmaya gelmişti, evimize ekmek getiriyordu. HDP il binasına kaç defa geldim. Hiçbir sonuç alamadım. Dağa çıktığını öğrendim. Babası da hasta. Çocuğumun getirilmesini istiyorum. Çocuğumu özlüyorum. Oğlum gel seni çok özledik, seni bekliyoruz” dedi.

GENÇLERE YAZIK

HDP’nin çocukları kandırarak dağa göndermekten vazgeçmesini isteyen anne Yıldırım, şöyle devam etti: “Kim istemez ki oğlu gelsin. Oğlumun gelmesini istiyorum. Onları kandırıp, götürüyorlar. Bu gençleri öldürtüyorlar, ölmelerini istemiyoruz. Eve gelmelerini istiyoruz. Pişman olup dönseler cezada yemeyecekler. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. HDP, insanları kandırmayı bıraksın. İnsanları kandırıp, dağa göndermesinler. Gençlerimize yazıktır. Gönderildikleri yol, ölüm yoludur, Allah yolu değil. Çocuklarımızı HDP götürüyor, başka kim götürecek. Oğlum HDP binasına gelmiş, onu kandırıp, dağa götürmüşler. Kim götürmüşse oğlumu onlardan istiyorum.”

GELSİN OKUSUN

Kızlarının 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne ve babası, çocukları Sümeyye Yenilmez’e kavuşmak için Muş’tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine başladı. Anne Süheyla Yenilmez, “Kızıma iki gün ulaşamadık. Sonra araştırdık, öğrendik ki dağa kaçırmışlar. Kızım okulunu çok seviyordu, okumak istiyordu. Kandırarak kaçırdılar. Kızımdan hiçbir haber alamadık. Kızımın gelmesini istiyorum. Devlet ona ceza vermiyor. Gelsin okulunu okusun. Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler” diye konuştu.

KIZIMI İSTİYORUM

Baba Maşallah Yenilmez de kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütü PKK’ya teslim edildiğini belirterek, “HDP’den kızımı istiyorum. Sebep onlardır, kızımı getirecekler. Kızım onlar aracılığıyla gitti. Türk adaletine teslim olsunlar. Devletin şefkatine girsinler. Yazık günahtır. HDP’yi sorumlu buluyorum, HDP’den çocuğumu istiyorum.