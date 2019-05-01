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HDP iftirasına tokat gibi cevap geldi

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan HDP’li Bedia Özgökçe Ertan’ın beraberinde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile birlikte yaptığı ‘borç açıklaması’na, Van Valiliği yazılı açıklamayla cevap verdi.

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2019 tarihinde iş başına gelmiş belediye yönetiminin, kayyum dönemine ait olduğu iddiası ile 1 milyar 108 milyon TL borç bulunduğunu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Van Valiliği, 16 Kasım 2016 tarihinde görevlendirilmenin yapıldığı Van Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 TL borç ile kayyum tarafından devralındığını duyurdu. Açıklamada “Van Büyükşehir Belediyesi’ni 1 milyar 121 milyon TL borç ile devralındığı gerçeği göz önüne alındığında; 712 milyon TL yatırım yapılmış olmasına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunda belediye başkan vekilliği dönemimizde 23,5 milyon TL’lik bir azalma olduğu görülecektir” ifadeleri kullanıldı. 

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