HDP iftirasına tokat gibi cevap geldi

2019 tarihinde iş başına gelmiş belediye yönetiminin, kayyum dönemine ait olduğu iddiası ile 1 milyar 108 milyon TL borç bulunduğunu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Van Valiliği, 16 Kasım 2016 tarihinde görevlendirilmenin yapıldığı Van Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 TL borç ile kayyum tarafından devralındığını duyurdu. Açıklamada “Van Büyükşehir Belediyesi’ni 1 milyar 121 milyon TL borç ile devralındığı gerçeği göz önüne alındığında; 712 milyon TL yatırım yapılmış olmasına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunda belediye başkan vekilliği dönemimizde 23,5 milyon TL’lik bir azalma olduğu görülecektir” ifadeleri kullanıldı.