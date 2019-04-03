HDP İl Başkanlığı PKK’nın kampı gibi

Adana Emniyet Müdürlüğü, aralarında Adana HDP Eş İl Başkanı Gülseren T. ve eski eş başkanı Hüseyin B.’nin de olduğu 13 kişinin sözde ‘paralel mahkeme’ kurarak vatandaşları yargıladığı iddiasıyla operasyon yaptı. Polis operasyon kapsamında iki zanlıyla birlikte 10 kişiyi gözaltına aldı. Polis operasyon dahilinde il başkanlığı binasında yapılan aramada sözde paralel mahkeme kurulduğuna dair kozmik odada birçok belge ele geçirildi. Binada gençlik meclisi olarak belirlenen bir odada ise bölücü terör örgütü PKK’nın cezaevindeki elebaşı Abdullah Öcalan’ın ve teröristlerin posterleri olduğu görüldü.

İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca gençlere Öcalan’ın sözlerinin aktarıldığı, PKK’dan ise övgü ile söz edilerek gençlik meclisinin bir PKK kampı gibi çalıştığı belirlendi. Bu fotoğraflar ve sözlerden dolayı da parti yöneticileri hakkında işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen Gülseren T., Hüseyin B., Enver Ö., Mustafa Y., Ali A., Sait E., Yaşar D. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KARDEŞİ GRİ KATEGORİDE

CHP’nin Antalya’daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile ilişkili isimlere yer verildiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında, 2012 yılında BDP’nin Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç dikkati çekti. CHP’den 21’inci sıra Kepez belediye meclisi üyesi adayı olan Karaağaç’ın, 15 Şubat 2014’te Öcalan’ın yakalanışının 15’inci yılı nedeniyle Antalya’da düzenlenen eylemde, “15 Şubat 1999’da Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir komplo sonucu tutsak edildi. Bizler, Öcalan’ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Kürt sorununun çözümü de buradan geçmektedir” diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. 150 kişilik gruba BDP İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç önderlik etmiş ve ‘Biji serok Apo (Yaşasın başkan Apo)’ sloganı attırmıştı. Aday Karaağaç’ın, PKK’nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç’ın ise İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ‘gri liste’deki aranan teröristler arasında yer aldığı öğrenilmişti.