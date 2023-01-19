HDP ile CHP vekillerinden ittifak sözleri: Ortak bir kavşakta buluşacağız

Seçime çok az bir süre kala 6'lı masadaki ayrışmalar ve farklı ittifak arayışları da hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İYİ Parti'den yeterli desteği bulamayan CHP, artık HDP ile ortaklığını gizleme ihtiyacı duymuyor.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'ye konuk oldu. İkili, konuşmalarında sürekli "birlikte hareket etme" vurgusu yaparak, ortak bir yolda buluşacaklarını ifade ettiler.

CHP, HDP ile ittifakını artık gizleme ihtiyacı duymuyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan'ın birlikte bir televizyon kanalına katılıp ortak ifadeler kullanması da bunun açık bir örneği oldu. Paylan, "Hepimizin üzerinde tabanın bir baskısı var. Ancak ortak yolun bir noktada bulunacağına inanıyorum" derken CHP'li Tanrıkulu ise "Bizi izleyenler bu konuda içlerinin rahat olabileceği sözler duymak istiyorlar. Onları rahatlatmak amacıyla söylemiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bir kavşakta buluşacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Tanrıkulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek "İşimiz gerçekten çok zor. Önümüzde zorlu bir süreç var." dedi