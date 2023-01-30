''HDP örtülü biçimde 6'lı masayı esir almış durumda''

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun, işsizliği önlemek için "muhtarlara bir yardımcı" teklifinde bulunduğunu anımsattı.

"Gülünecek bir hal ama aynı zamanda hepimizin üzülmesi gereken bir durum" diyen Aydemir, cumhurbaşkanlığı adaylığı hesabı yapan birisinin proje olarak muhtarlara yardımcı teklifi getirmesini "garabet" olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, çıktığı bir televizyon programında eski HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler yağdırdığını, bunun sebebinin HDP'li 3-5 seçmenden oy devşirmek olduğunu belirten Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin "şeffaf görüşme çağrılarına" olumlu yanıt verme gibi bir niyetle hareket ettiğini söyledi. Aydemir, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş'ın tehdit barındıran 'şeffaf görüşmeler yapacaksınız' sözlerine Kılıçdaroğlu, 'emre amadeyiz' anlamına gelen açıklamalarda bulunuyor. Bu tür açıklamaları yapan yalnız Kılıçdaroğlu da değil. Sözüm ona geçmişinde milliyetçiliği barındıran bir isim, Anayasa Mahkemesinde devam eden kapatma davasının hukuksuz olduğunu öne sürüyor. Hepsinin derdi, seçimleri etkilemek, seçimlerde HDP'yi yanlarına çekebilmek. HDP'ye ve tabii ki arkasında PKK'ya yamanmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu da Akşener de arkadan dolanarak PKK'ya yamanmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun."

Kılıçdaroğlu'nun, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik sözlerinin "mide bulandırıcı" olduğunu, verdiği mesajlarla kendisini mahkemenin yerine koyduğunu ifade eden Aydemir, "Kılıçdaroğlu, açıklamasındaki 'kayyum' ifadeleriyle HDP'ye gönderme yapıyor. HDP aslında örtülü bir biçimde altılı masayı esir almış durumda. Özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum; size zulmün perdesini aralamak için gayret sarf eden bir altılı masa var. Yaptığı açıklamalar ışığında bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, altılı masada Saadet Partisi'nin yalnız genel başkan düzeyinde yer aldığını, partililerin masada olmadığını söyledi.