HDP ramazanda işçi kıyımı yaptı

CHP ile yerel seçimlere dirsek temasında giren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, çukur ve hendek olaylarında kayyum atanan kimi yerlerde belediye başkanlıklarını kazandı. Ele geçirdiği yerlerde HDP’li başkanlar kayyum döneminde işe alınan personeli ‘kara listeye’ aldı. Kayyum döneminde işe alınan çalışanları fişleyen HDP’li belediyeler ‘zulüm operasyonu’ için düğmeye bastı.

MOBBİNG BAŞLADI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum döneminde işe başlayan kişilerin tespit edilmesi için ‘hasar tespit komisyonu’ adıyla bir komisyon kuruldu. Belediyede görevli polis eşleri ve şehit çocuklarının ilk etapta yerlerini değiştiren HDP yönetimi, çalışanları merkez binanın dışında park ve bahçeler müdürlüğü, ulaştırma gibi birimlerde görevlendirerek hem görev yerlerinin dışında iş verdi hem de bu mobbing uygulamasıyla söz konusu personeli sindirmeye çalıştı.

İLK KIYIM MARSU’DA

HDP’li belediye, farklı birimlere yaptığı kaydırmalarla, çalışanları istifaya zorlarken ilk kıyım MARSU’da yaşandı. Ahmet Türk’ün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, 17’si Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 13’ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü çalışanı 30 hizmet alımı personeli işten çıkarıldı.

HİZMETLER DURDU

Benzer bir girişim Silvan’da da yaşandı. Kayyum döneminde işe giren kişiler, Ramazan bahanesiyle farklı birimlere kaydırıldı. HDP’li belediye “Temizlik personelimiz yok, Ramazan’da sokaklar temiz olsun” diyerek, personelleri hizmet binasının dışında görevlendirmeye başladı. Silvan Belediyesi’nde de, seçimlerinin ardından, daha önce HDP’li belediyede görev yapan kişilerin, belediye binasına gelerek boy göstermeye başladığı öğrenildi. Kayyum döneminde işe alınanlar ile HDP’li çalışanlar arasında sık sık gerginlik yaşanırken, çalışanların mesai saatini doldurarak evine gittiği ve bu nedenle hizmetlerin durduğu öğrenildi.

Evlerine ekmek götürmek için işlerini geri isteyen belediye personeli oturma eylemi yaptı.

TALİMAT KANDİL'DEN Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen “Kandilin talimatıyla teröre bulaşanlara işe veren zihniyeti kınıyoruz, lanetliyoruz” diyerek şehit yakınlarını işten çıkaran HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e tepki gösterdi.