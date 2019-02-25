En son Şişli'de CHP adayına destek açıklayan HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi lehine çekildi

HP Şişli Belediye Başkanı Mumammer Kekin, katıldığı toplantıda ‘Kürdistan’daki Belediyeler’ tabiri kullanan HDP’li şahısla yan yana durması tepkilere yol açtı. Yapılan örtülü ittifakı kabul etmeyen CHP’li adayın, HDP’li şahısla yaptığı açıklamalar ittifak iddialarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Saadet Partisi'nin ittifaka dahil olduğunu gösteren bir işaret bugün Şanlıurfa'dan geldi.

HDP'DEN SAADET PARTİSİ'NE DESTEK

HDP'nin İl Seçim Kurulu'na Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini belirtti. Parti olarak Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, şöyle devam etti: "Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan Adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan Adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ben Hidayet Enmek, Şanlıurfa halkı için Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz."

TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE CHP'DEN SES ÇIKMADI

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin geçtiğimiz günlerde katıldığı toplantıda skandal sözler edildi. Geçtiğimiz günlerde Şişli’de bir toplantıya katılan Keskin kürsüye çıktığında önce HDP Şişli örgütünden sorumlu kişinin konuşmasını yapmasını bekledi. Konuşmasını yapan HDP İlçe sorumlusu yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin’i destekleyeceklerini açıkladı. HDP'li ilçe sorumlusu CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'e vereceği desteği şu sözlerle açıkladı; “Partimizin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bu konudaki tavrı çok net. Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız. Dolayısıyla Şişli'de CHP'yi dikkatinize sunuyoruz. Muammer bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır” dedi.