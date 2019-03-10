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HDP ve SP'den itiraf gibi sosyal medya paylaşımı

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP ile 'hiçbir ittifaka girmedik' mesajı veren SP'nin seçmenden gizlediği ittifak, sosyal medyada yapılan paylaşımla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

  • star.com.tr
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31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken CHP, İP ve terör örgütü PKK'nın siyasi savunuculuğunu yapan HDP arasındaki ittifak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasıyla netleşti.
 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'na karşı oluşturulan bloğunun içinde yer alan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart için hiçbir ittifakta yer almayacağını açıkladı.
 
Karamollaoğlu Cumhur İttifakı'na karşı kurulan ittifakın içinde yer almadığını ileri sürse de, HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım, HDP ile omuz omuza olan SP gereçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
 
SP'nin yine Cumhur İttifakı'na karşı kurulan ''benzemezler'' ittifakı içinde yer alacağı da bu paylaşımla bir kez daha gün yüzüne çıktı.
 
SEÇMENİNİ KANDIRIYOR
 
Geçtiğimiz günlerde yerel seçimler ile ilgili konuşan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu hiçbir ittifakın içinde olmayacaklarını, bazı yerlerde temas olabileceğini açıklamıştı. ''Erbakan'ın yolundayız'' diyen Karamollaoğlu'na HDP paylaşımı sonrası tepki yağdı.
 
CHP'nin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı miting esnasında, "Bu ittifakta sadece CHP ve İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP ve Saadet Partisi de var." konuşmasıyla şer SP'nin seçmenden saklağı gerçeği ele vermişti.
 
24 HAZİRAN ÖNCESİ DE SKANDAL AÇIKLAMAR GELMİŞTİ
 
24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı karşıtı ittifakta yer alana SP'nin milletvekili adayı Altan Tan ''SP Kürdistan'ı tanıyacak'' Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ise Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.
 
İşte HDP Adıyaman'ın SP paylaşımı...
 

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