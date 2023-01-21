HDP'den Altılı Masa'ya salvolar: Yanımızda görünmeyin deyip oy istiyorlar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden büyük bir kaos yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası, bir kez daha eleştirilerin hedefi haline gelen 6'lı masanın aday olarak kimi göstereceği büyük bir muamma olarak karşımıza çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu açıkça adaylığını ilan etse de Meral Akşener tarafından veto edildi. İYİ Parti kanadı, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti, bu talepler de HDP kanadından ret cevabı aldı.

HDP'DEN ORTAKLARINA 'AYRI ADAY' RESTİ

Kendileriyle yan yana gelmekten kaçınan ittifak ortaklarına karşı rest çeken HDP kanadı, geçtiğimiz günlerde seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini duyurmuştu.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın çıkışı sonrası, bazı HDP'li vekiller 'ortak aday' seçeneğine açık kapı bıraktı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç katıldığı televizyon programında 6'lı masayı eleştirdi ve "Bir düğün yapılıyor, davetiye gönderiliyor ama bize düğüne gelmeyin, takınızı da gönderin fakat zarfın üstüne isminizi yazmayın, diyorlar" demişti.

Yine Garo Paylan katıldığı bir yayında "Bizimle daha güç elinizde değilken yan yana gelmeye çekiniyoruz, gücü elinize geçirdiğinizde size nasıl güveneceğiz" diye konuşmuştu.

"YANIMIZDA GÖRÜNMEYİN DEYİP OY İSTİYORLAR"

Söz konusu tepkilere bir de HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sözleri eklendi. Yeni bir açıklama daha yapan Buldan, "6'lı Masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim, ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey." diyerek itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"6'LI MASA BİZİM ADAYIMIZA OY VERSİN"

Restine devam eden Buldan, "Biz kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok büyük bir yarış içine gireceğiz, bunu çok açık ve net söylüyorum. Belki 6'lı Masa'nın adayı bizim adayımızı destekleme kararı alacak." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN "HDP'YE MECBURUZ" İTİRAFI

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nın oy oranının riskli bir bantta olduğunu söyleyerek HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etmişti.

Atıcı açıklamasında, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" dedi.