HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye mesaj! Rahatsızlık gözler önüne serilecek

Akşam Gazetesi 27 Eylül 2021 Pazartesi 07:27 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 07:27

HDP, seçimlere ve ittifaklara yönelik tavrını bugün "Demokrasi Tutum Belgesi" ile açıklayacak. HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanacak belgede, Millit İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj verilecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre HDP, bir süredir partileri için "Kürt sorununda meşru muhataptır" şeklinde açıklama yapan Millet İttifakı'na "Meşru görüyorsan açıkça ilişkisi kuracaksın" mesajı verecek. Muhalefet partileri bir süredir, "parlamenter sistem" adı altında çalışmalar yürütüyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, HDP ise kendilerinin bu sürecin dışında tutulmasından ve "görmezden gelinmesinden" rahatsız. HDP kulislerinde, tutum belgesinde partinin "mevcut ittifaklara mecbur olmadığı" vurgusu yer alacak. Belgede, "HDP tartışmanın dışında bırakılmak isteniyor" ifadesinin yer alması bekleniyor.

2019'DAKİ GİBİ OLMAZ

Kulislerde 2019 yerel seçimlerinde Batı'da aday çıkarmayarak ağırlıklı olarak CHP adaylarını destekleyen HDP'nin, "Cumhur İttifakı'na kaybettirme" üzerine kurdukları stratejiyi bu kez sürdürmeyecekleri konuşuluyor.

HDP 'ESKİ TÜRKİYE' GÖRÜŞMELERİNDE OLMAK İSTİYOR

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti arasında bir süredir gerçekleştirilen ve adına 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Görüşmeleri' adı verilen toplantılar HDP'nin de gündeminde. HDP milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, geçtiğimiz günlerde "Altı parti arasındaki görüşmelere değer veriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

'İTTİFAKA MECBUR DEĞİLİZ, KARŞILIKSIZ DESTEK YOK'

HDP kulislerinde partinin 'mevcut ittifaklara mecbur olmadığı' konuşuluyor. Tutum belgesine göre muhalefet isterse 'parlamenter sistem ve geçiş dönemi' sürecine ilişkin müzakerelere açık olunacak. Ancak kulislere göre, HDP, Millet İttifakı bileşenlerinin, HDP'yi 'görmezden gelen tutumunu' sürdürdüğünü ve 'nasılsa HDP seçmeni AK Parti'ye oy vermez, muhalefete mahkum' anlayışıyla hareket ettiği görüşünde.