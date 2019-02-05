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HDP'den CHP'li Alper Taş'a destek açıklaması

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, katıldığı bir TV yayınında “HDP olarak Beyoğlu’nda CHP'nin adayı Alper Taş’ı desteklemememiz için hiçbir sebep yok” dedi.

  • star.com.tr
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HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, katıldığı bir televizyon yayınında HDP seçmeninin Beyoğlu'nda CHP'nin adayı Alper Taş'ı destekleyeceğini söyledi. 

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Lİ ADAYLARI

Akşener ile Ankara'da HDP ile Almanya'da görüşen Kılıçdaroğlu, CHP maskeli HDP adaylarıyla seçime gidiyor. Tunç Soyer, Şerdil Dara Odabaşı ve Özgen Nama gibi CHP görünümlü HDP'lileri aday yapan Kılıçdaroğlu, HDP'nin İstanbul, İzmir ve Adana'dan aday çıkarmasına karşılık verdi. 

HER CHP'Lİ EVDEN BİR OY HDP'YE

HDP'nin baraj altında kalacağını gösteren anketlerle endişelenen Kılıçdaroğlu, Kürt vatandaşlarımızın baraj altına ittiği HDP'yi CHP oyları ile Meclis'e taşımıştı.

NE BAYKAL NE DE ATATÜRK'TEN ESER KALMADI

CHP'nin gösterdiği HDP'li adayları AK Parti Gurp Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu CHP'sinde ne Baykal ne de Atatürk hatırası kaldı" şeklinde yorumladı. Ruhu HDP'li adı CHP'lileri aday yaptılar diyen Turan, "PKK askerimizi şehit ederken, 'Diren Dicle, Kadıköy seninle" diyecek kadar ruhunu Kandil'e satmış CHP'li adaylar var" dedi.

 

 

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