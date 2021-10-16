HDP'den CHP'ye tezkere ile gözdağı

Yeni Şafak 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:49 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:49

Türkiye'nin ulusal güvenliği açısında kritik öneme sahip askeri tezkereler Millet İttifakı için pazarlık konusu haline geldi. İttifakın perde arkasındaki ortağı HDP, Meclis'e gelecek tezkerelerin muhalefet partileri için sınav olacağını söyleyerek paydaşlarına gözdağı sinyali verdi. Millet İttifakı'nın perde arkasındaki ortağı HDP, muhalefet partilerini tezkere sınavına tabi tutacak. "Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır" diyen Eş Genel Başkan Mithat Sancar, özellikle CHP'nin tavrının farklı olması gerektiğini söyledi.

TEZKERE TALİMATI

Sancar, şunları söyledi: "Muhalefet partileri, tezkere konusunda geçmiş tavırlarından farklı bir tutum almalıdır. Tezkerelerin bugüne kadar muhalefet partilerinin desteğiyle geçmiş olması elbette bizim hep eleştirdiğimiz bir konudur. Ben inanıyorum ki muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi bu tezkere konusunda geçmiş tavrından farklı bir tutumu gündemine alacaktır, almalıdır. Aksi takdirde bu iktidarın savaş politikalarının Türkiye'de demokratik yeni başlangıç arayışlarını boğmaya yönelik olduğu gerçeğini ıskalamış oluruz."

CHP NE YAPACAK?

Bugüne kadar, Libya tezkeresi haricinde, yurt dışına asker gönderme yetkisini içeren tezkereler, HDP'nin dışındaki bütün partilerin desteğiyle TBMM'de kabul edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, HDP'nin "sınav" olarak nitelendirdiği tezkereler konusunda Millet İttifakı ortaklarının nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi 30 Ekim'de, Lübnan tezkeresinin süresi 31 Ekim'de, Azerbaycan tezkeresinin süresi ise 17 Kasım'da doluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının buralardaki görev süresinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.