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Politika

HDP'den kirli pazarlık yaptığı Kılıçdaroğlu'na tavsiye: Bizi dinleyin

Seçim artık günler kalmışken CHP'nin kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaptığı HDP'den yeni skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'den milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'na 'İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin.' dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
HDP'den kirli pazarlık yaptığı Kılıçdaroğlu'na tavsiye: Bizi dinleyin
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14 Mayıs seçimlerine artık kısa bir süre kalmışken ittifaklarda yapılan kirli pazarlıkların da detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

HDP'li Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söyledi. Çandar, bugün terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi.

CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini söyleyen Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." ifadelerini kullandı.

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