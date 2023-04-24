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Politika

HDP'den ortaklarını kızdıracak çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP'dir

HDP yüksek seçim kurulu temsilcisi ve Batman milletvekili adayı Mehmet Rüştü Tiryaki, 7'li koalisyondaki ortakları CHP'yi Kürt sorunu üzerinden eleştirdi. Tiryaki, 'Kürt sorununun mimarı CHP'dir. Burada tartışacak bir şey yok' dedi.

IHA24 Nisan 2023 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
HDP'den ortaklarını kızdıracak çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP'dir
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Batman'da yerel gazetecilerin Youtube kanalları üzerinde 'Çapraz Sorular Seyr-i Siyaset' programının konuğu olan Yeşil Sol Parti Batman milletvekili adayı M. Rüştü Tiryaki, CHP'nin Kürt sorununun sorumlusu olduğunu söyledi.

İTTİFAKI KIZDIRACAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP ile seçim ittifakına giren HDP'den dikkat çeken açıklama Tiryaki'den geldi. Tiryaki, CHP'nin Kürt sorununun sorumlusu olduğunu söyledi. Tiryaki katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkede Kürt sorunu dediğimiz sorunu oluşturan mimarlar kimdir diye sorarsanız, Kürt sorununu oluşturan CHP'dir. Burada tartışılacak bir şey yok. Kürtlerin kimliğinin inkarı o dönemde atıldı. Kürtlerin adının, dilinin, tarihinin değiştirilmesinin temeli o dönemde atıldı. Çocuklarımıza o dönemde isim bile veremedik. Kürt sorununun mimarı onlardır. Bu sorunu yapan onlardır" diye konuştu.

"BİZ TÜRKİYE'Yİ İSTİYORUZ"

Batman milletvekili adayı Mehmet Rüştü Tiryaki "Biz Türkiye'yi istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını istemiyoruz. Bir bakanlık istemiyoruz. Gerçekten bu ülkeye dair hayallerimiz var ve bu hayallerimiz bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığından bir bakanlıktan daha büyük emin olabilirsiniz. Kuşkusuz her siyasi partinin amaçlarından birisi yönetime ortak olmaktır. Bizimde yönetime ortak olmak ve mümkün olursa bu ülkeyi tek başına parti olarak yönetme iddiamız var yani bu tereddütsüz bir şey. Olağan koşullarda bunu bir veya iki şekilde gerçekleştirecek potansiyele sahibiz bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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