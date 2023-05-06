HDP'li Ahmet Türk'ten skandal sözler: AK Parti'ye oy vermek haramdır

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör iltisaklı HDP'nin uzantısı olan YSP'nin mitingine katılan Ahmet Türk, 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

"AK PARTİ'YE VEYA BAŞKA PARTİYE OY VERMEK GÜNAHTIR"



Konuşmasında 7'li koalisyonu kast ederek dostları ve yoldaşları ile yola çıktıklarını belirten Türk, "Bugün dostlarımızla ve yoldaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu yoldaşlarla birlikte Türkiye'yi değiştireceğiz, Türkiye'yi dönüştüreceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Oyumuza sahip çıkalım. Burada aşiretler falan yok. En büyük aşiret Kürt halkıdır. Burada aşiret ayaklarıyla halkımızı yanıltmak isteyenlere asla yüz vermeyin. Bu bir mücadeledir. Bu onur ve geleceğimizin mücadelesidir. AK Parti'ye veya başka partiye oy vermek günahtır, haramdır diyorum" diye konuştu.