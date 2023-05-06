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Politika

HDP'li Ahmet Türk'ten skandal sözler: AK Parti'ye oy vermek haramdır

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP mensubu Ahmet Türk, Yeşil Sol Parti (YSP) mitinginde haddini aşarak, 'AK Parti'ye veya başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır' dedi. Türk mitingde teröristleri cezaevinden kurtarma sözü veren 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da destek istedi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
HDP'li Ahmet Türk'ten skandal sözler: AK Parti'ye oy vermek haramdır
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör iltisaklı HDP'nin uzantısı olan YSP'nin mitingine katılan Ahmet Türk, 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

"AK PARTİ'YE VEYA BAŞKA PARTİYE OY VERMEK GÜNAHTIR"

Konuşmasında 7'li koalisyonu kast ederek dostları ve yoldaşları ile yola çıktıklarını belirten Türk, "Bugün dostlarımızla ve yoldaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu yoldaşlarla birlikte Türkiye'yi değiştireceğiz, Türkiye'yi dönüştüreceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Oyumuza sahip çıkalım. Burada aşiretler falan yok. En büyük aşiret Kürt halkıdır. Burada aşiret ayaklarıyla halkımızı yanıltmak isteyenlere asla yüz vermeyin. Bu bir mücadeledir. Bu onur ve geleceğimizin mücadelesidir. AK Parti'ye veya başka partiye oy vermek günahtır, haramdır diyorum" diye konuştu.

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