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HDP'li başkan terörden ihraç edilen eski başkanla makama geçti

HDP'den Batman Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir, terör soruşturması kapsamında KHK ile görevden uzaklaştırılan Sabri Özdemir ile makama geçerek, birlikte poz verdi.

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HDP'den Batman Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir, terör soruşturması kapsamında KHK ile görevden uzaklaştırılan Sabri Özdemir ile makama geçti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den Batman Belediye Başkanı seçilen Demir, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Necdet İpekyüz'ün de aralarında yer aldığı bir grup partiliyle belediye binasına geldi.

Belediye önünde, daha önce hakkında "öz yönetim ilanı" ile "teröre yardım ve yataklık" gibi 83 dava açılan, İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevden uzaklaştırılan Sabri Özdemir tarafından çiçekle karşılandı.

Özdemir yaptığı konuşmada, kendisinin de belediye başkan aday adayı başvurusunda bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben de aday adayı olarak başvurmuştum. Tabi daha öncesinde kanunsuz bir şekilde yayınlanan KHK ile görevden alınmıştım ama bu görevden alınmayı tanımayacağımızı söylemiştik. Mahkemelerde yargılanmamıza rağmen, hakkımda açılan 83 dava ve şu anda sürmekte olan 22 mahkemeye rağmen boyun eğmedik, diz çökmedik çünkü biz gücümüzü bu halktan alıyoruz."

Başkanlık koltuğuna "pis" dedi

Daha sonra Özdemir ile başkanlık makamına geçen Batman Belediye Başkanı Demir ise seçimi kazandıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz zaman 'koltukları belediyeden kaldıracağız' sözü vermiştik biz o sözümüzün arkasındayız. Yalnız bu koltukta zulüm ve hukuksuzluk yapıldığı için, Batman halkının iradesi işgal edildiği için bu koltuğu buradan tamamen kaldırıyoruz. Bu koltukta kimse oturmayacak. Annelerimizin bir talebi vardı; kültürümüzde pis olan bir yerin toprakla temizlenmesi gerekiyor. Annelerimizin de böyle bir talebi vardı annelerimiz bu taleplerini yerine getirsin."

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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