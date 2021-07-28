HDP'li Beştaş'tan akıllara zarar açıklama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar

28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:30 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:30

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki heyetle birlikte HDP Adana İl Başkanlığı'nda partililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Beştaş, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılamaya değindi.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis gibi illerde yapılan aşılamanın, vatandaşların AK Parti'ye güvenmedikleri için düşük olduğunu belirten Beştaş, şunları söyledi:

"AK PARTİ'YE GÜVENMEDİKLERİ İÇİN AŞI OLMUYORLAR"

"Kürdistan'da millet aşı olmuyor ya. Size şaka gibi geliyor dimi? Çünkü devletine güvenmiyor. Kürt illerine gidiyoruz, işte Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Siirt gibi illerde soruyorum 'Niye aşı olmuyorsunuz' diyorum. Diyorlar ki 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' ya da MHP'ye.

'DEVLET ÇİP TAKACAK' DİYORLAR'

Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, "İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor. O güven olgusu, devlete, iktidara güven duygusu kaybolmuş." ifadelerini kullandı.