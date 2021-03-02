HDP'li Buldan haritayla algı yapmaya çalıştı, gerekli cevabı aldı

02 Mart 2021 Salı 08:50 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 08:50

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla yan yana poz veren HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Kovid-19 risk haritasıyla algı yapmaya çalıştı.

Kişisel ve toplumsal sağlığın söz konusu olduğu koronavirüs risk haritasında dahi algı yapmaya çalışan Buldan, 'Düşük Riskli' olduğu için mavi ile gösterilen Uşak üzerinden mesaj vererek "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın haritalı paylaşıma tepki göstererek "Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." dedi.