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Politika

HDP'li ismin hadsiz sözlerine cevap: Gerçekleri işiterek yalanlara inanmak ahmaklıktır

AK Parti Bitlis Milletvekili Adayı Turan Bedirhanoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti seçmenine ‘ahmak' kelimesini kullanarak hakaret eden terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'ya cevap verdi.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 09:07 - Güncelleme:
HDP'li ismin hadsiz sözlerine cevap: Gerçekleri işiterek yalanlara inanmak ahmaklıktır
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Geçtiğimiz günlerde Bitlis'te bir mitingde konuşan HDP'li Mahmut Celadet Gaydalı, kendilerini desteklemeyen vatandaşlar için skandal bir ifade kullanmıştı. Kendilerine oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendiren HDP'li Gaydalı, "Gerçekleri işiterek hala söylenen yalanlara inanmak ahmaklıktır. Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız az, her geçen gün de azalıyor, onlar da uyanıyor inşallah" demişti.

Dün akşam Tatvan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Bitlis Milletvekili Adayı Turan Bedirhanoğlu, "HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, geçen miting konuşmasında çıkmış benim hakkımda onlarca iftirada bulunuyor. Yetmemiş gibi 'her gün bu memlekette ahmak sayısı azalıyor' diyor. Kıymetli vatandaşlarım, biz hiçbir siyasal partiye oy vermiş kardeşlerimize 'ahmak' demedik. Bu onların siyasal tercihidir ama AK Parti'ye 'ahmak' diyenlere de müsaade etmeyiz. AK Parti'ye 'ahmak' diyenlere 14 Mayıs akşamı bu memleketin evlatları kimin 'ahmak' kimin 'akıllı' olduğunu gösterecek inşallah" dedi.

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