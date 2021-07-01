1 Temmuz 2021 Perşembe 08:33 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 08:39

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, FETÖ medyası Kronos'a konuştu. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderen Katırcıoğlu, "Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz. Bizi yok sayarak artık kimse Türkiye'yi yönetemez" dedi. Seçmenlerinin, "körü körüne kimseye verecek oyumuz yok" dediğini belirten Katırcıoğlu, CHP ile yaptıkları ittifak için de şunları söyledi: "Bizim kendi tabanımızı ikna edebilmek için elimizde bir şey olması lazım. Maalesef CHP bunu iyi kullanamadı. İktidara gelecekler ve problem olmayacak. Böyle bir şey yok. Seni iktidara taşıyacak olanlar da HDP tabanı. Aynı şeyi Meral Akşener'in partisi içinde söyleyebiliriz. Eğer siz gerçek demokratsanız bizimle demokrasiyi konuşun. Biz iktidara gelecek olan iradenin birinci dereceden Kürt sorununu çözmek üzere adım atmasını istiyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımız."

'CHP, HDP SAYESİNDE AYAKTA'

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu muhalefet partilerinin gücünü HDP'den aldığını ileri sürdü ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla HDP'ye kapatma davası arasında bağ kuran Karasu, "CHP'sinden, Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir" dedi.