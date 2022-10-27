TBMM'deki odasından PKK'nın televizyon kanalına canlı bağlanan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, skandal ifadeler kullandı. Meclis'teki bütçe görüşmelerine ilişkin konuşan Taşdemir, "terör operasyonları" için ayrılan bütçe hakkında, "Savaşa ayrılan para artırılıyor. Bu bütçe savaşta Kürtlere karşı kullanılıyor" dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in daha önce terör örgütü PKK'nın Gara'daki kampına gittiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'ya gittiğini açıklamasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan Taşdemir ile ilgili teröristlerin daha önce verdikleri ifadeler de ortaya çıkmıştı.

HDP'DEKİ PKK SEKRETARYASI

Güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü mensubu S.B. ifadesinde, Taşdemir'in tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından biri olduğunu söylemişti. "Ulaş" kod adlı terörist de ifadesinde Taşdemir'e ilişkin, "Kadro örgüt mensubudur. 2009 yılı öncesinde Irak'ın kuzeyine illegal yollardan gitti. Kandil alanında kadın örgüt yapılanması tarafından verilen özgün kadın ideolojik eğitim devresinde bir dönem eğitimler aldı. Kandil'de yer alan örgüt üst yönetimi ve KCK'nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildi. Milletvekili seçildikten sonraki süreçte HDP içerisinde PKK sekretaryası olarak görev yaptı" ifadelerini kullanmıştı.