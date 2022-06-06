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Politika

HDP'li vekilden skandal! Teröristlere övgüler dizdi

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte 'yoldaş' dediği teröristleri övdü.

6 Haziran 2022 Pazartesi 07:25 - Güncelleme:
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Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşan HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, teröristler İbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doğan ve Sakine Cansız'dan 'yoldaş' diyerek söz etti.

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Konuşmasında teröristlere övgü dolu sözler söyleyen Bülbül, hitap ettiği kitleyi 'mücadeleye' çağırdı.

TERÖRİSTLERDEN 'YOLDAŞ' DİYE BAHSETTİ

"Bugün Dersim sadece 1938, ya da İbrahim Kaypakkaya, ya da Mazlum Doğan, ya da Sakine Cansız gibi yoldaşların mücadelesinden mi ibaret?" diyen Bülbül, "Yoksa biz de Dersim'e bu hakikati yükleyip, aynı bilinç, aynı direnç, aynı mücadeleyle var mıyız?" ifadelerini kullandı.

  • Kemal Bülbül

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