'HDP’liler çocuklarımızı PKK’ya parayla satıyor'

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘avlat nöbeti’nde, umutlu bekleyişleri sürüyor. 85’ihci gününe giren nöbete 4 yıl önce İstanbul Sultangazi’den kaçırılan 23 yaşındaki oğlu Erkan için katılan Fahrettin Akkuş, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.Üzüntüden felç geçirdiğini ve ağır sağlık sorunları yaşadığını anlatan baba Akkuş, çocuklarının kaçırılıp, parayla satıldığını dile getirdi. Akkuş, “HDP milletvekillerinden hiçbiri gelip, bize bir açıklama yapmıyor. Hiçbiri derdimizi dinlemiyor. Bunlar ‘Biz Kürt’üz’ diyorlar. Kürtler’in haklarını böyle mi savunuyorlar?” ifadelerini kullandı.

KÜRT OLAN YAPMAZ

Acılı baba Fahrettin Akkuş, “Bu kadar zulüm ve hakaret yapıldı, çocuklarımız alındı, Kürtlük böyle midir? Bir tane zengin insan var mı burada, hep mağdur insanların çocuklarını almışlar. Bunların Kürtler’le hiçbir alakası yok. Çocuklarımızı götürüp satıyorlar. Onlardan sadaka ya da para istemiyoruz, çocuğumuzu istiyoruz. Kürt Kürt’e bu kadar zulüm, bu kadar adaletsizlik yapmaz’’ diye konuştu.

EVİMİZİ YIKTILAR

Mardin’in Derik ilçesinden gelerek 5 yıl önce dağa kaçırılan polis memuru oğlu Vedat Kaya için ‘evlat nöbeti’ne katılan Şehmus Kaya da, “HDP’liler bu binayı boşaltmış. Zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Sabırlarının tükendiğini belirten Şehmus Kaya, ‘evlat nöbeti’ne katıldığı için tehdit edildiğini, PKK yandaşlarının taş Derik’teki evlerinin camlarını taş ve sopalarla kırdığını söyledi.

CİĞERLERİMİZİ YAKTILAR

Ağrı’dan gelerek, 5 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle ‘evlat nöbeti ‘ tutan Süheyla Demir de, “Evlat acısı yaşıyoruz. Bizi evlatlarımızdan ayırdılar, ciğerimizi yaktılar. Bizi görsünler artık, aylardır burada oturuyoruz. Eziyet, acı çekiyoruz. Bugün benim evladım gitmiş, Allah korusun, yarın bu acıyı siz de yaşayabilirsiniz. Bizi görsünler, destek versinler, sesimizi duyursunlar” diye konuştu. İstanbul’dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Bingöl de yaşadıklarının hiçbir acıyla kıyaslanamayacağının altını çizdi. Bingöl, Çocuklarımızı devletimize, milletimize karşı gelsin diye büyütmedik. Kürtler’in kalbini sökmek için çocuklarını götürüyorlar. Biz milletimize, bayrağımıza ve Türkiye’mize sadık insanlarız. Çocuklarımız da sadıktı, kandırılıp dağa götürüldü. Kimimiz hasta, kimimiz yorgun, sabrımız kalmadı, gücümüz tükendi. Evlatlarımızı artık geri getirsinler. Tuncay’ımıistiyorum, başka bir şey istemiyorum” dedi.