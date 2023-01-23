''HDP'nin adayı CHP'den oy alabilir!'' Konuşulan isim ortaya çıktı

6'lı Masa aday belirlemeye çalışırken diğer taraftan HDP'nin adayını yakından takip ediyor. HDP kaynakları, gündemlerinde CHP'den de oy alma potansiyeli taşıyan bir adayın olduğunu söyledi. HDP İstanbul teşkilatından bir isim, "Seçim çalışmaları sırasında CHP tabanını yakından tanıma fırsatı bulduk" dedi.

HDP, adayını açıklamada geciken 6'lı Masa üzerinde baskı oluşturmak için uyarı niteliğindeki mesajlardan sonuç alınamadığını gördüğü için CHP'ye dönük telkinlerini sıklaştırdı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'Adayımız ikinci turda yarışacak nitelikte olacak' mesajının altında yatan uyarının CHP Genel Merkezine dönük olduğu iddiasına HDP kaynakları, "CHP içinden de oy alma potansiyeli taşıyan bir adayın HDP Genel Merkezi'nin gündeminden hiç düşmediğini" söyledi.

CHP SEÇMENİNE TANIDIK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Buldan'ın 'adayımız ikinci turda yarışacak nitelikte olacak' mesajının altında yatan uyarının CHP Genel Merkezine dönük olduğu iddiaları konusunda HDP kaynakları, HDP kurmaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

RIZA TÜRMEN'İN ADI GÜNDEMDE

HDP'nin olası adaylarından eski AHİM Savcısı ve emekli diplomat Rıza Türmen adı ısıtılıyor. CHP örgütlerinde de heyecan uyandıracak adaylar seçme eğiliminde olduklarının altını çizen HDP İstanbul Örgütünden bir isim, "2014'teki kitleselleşme stratejimiz kapsamında İstanbul'da seçim çalışmaları sürecinde CHP tabanını da yakından tanıma fırsatı bulduk" değerlendirmesinde bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için TBMM'deki gazetecilerle buluşan HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç'a seçime kendi adaylarıyla girme olasılığı sorulmuştu. Beştaş, "Neden hep bizim kimi destekleyeceğimiz konuşuluyor. Belki onlar bizi destekleyecekler" derken, Oluç ise 6'lı Masa'nın olası cumhurbaşkanı adayı için konuşmayacaklarını vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri" demişti. Buldan daha öncede HDP'nin kendi adayı ile seçimlere gireceğini ifade etmiş, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise 6'lı Masa'nın adayını görmeden karar açıklamayacaklarını vurgulamıştı.