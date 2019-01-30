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HDP’nin tercihi kriminal adaylar

Yerel seçimlerde HDP’nin Diyarbakır, Şırnak, Mardin başta olmak üzere belediyelerde aday gösterdiği birçok ismin terör soruşturmalarında adı geçiyor.

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HDP’nin Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde aday gösterdiği Zübeyde Zümrüt, kamuoyunda “KCK ana davası” olarak bilinen dosya kapsamında “örgüt adına suç işlemek” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 4 ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ise yargılanmasına devam ediliyor.

EŞ GÜDÜMLÜ İHANET 

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir eş başkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan yargılanıyor. Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada yaralanan terörist A.D’yi evinde tedavi ettirdiği iddiasıyla Mızraklı, hakkında iddianame hazırlanmıştı. Diğer eş başkan adayı Uyanık ’ın da KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenildi. 

HEPSİ YARGILANIYOR

HDP’nin Batman Belediye eş başkan adayları Sabri Özdemir ve Songül Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 54 sanık sözde ‘öz yönetim’ ilan ettikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanıyor. Terör soruşturmasında tutuklanan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin’den tekrar aday gösterildi. Silopi Belediye eş başkanı adayı Süleyman Şavluk terör suçundan 4 yıl ceza almıştı. Cizre Belediye eş başkan adayı Mehmet Ziriğ, Uludere Belediye eş başkan adayları Selahattin Ürün ve Feride Yaman, İdil Belediye eş başkan adayları Songül Erdem ve Niyazi Çevrim hakkında terör soruşturması devam ediyor.

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