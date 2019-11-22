'HDP/PKK’lılara boyun eğmeyin'

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde başlattığı ‘evlat nöbeti’ 80’inci günü geride bıraktı. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla umutlu bekleyişini sürdüren ailelerin arasına 2015 yılında İstanbul’a inşaat işçisi olarak çalışırken dağa götürülen kardeşi Hüseyin Aytekin için Elazığ Karakoçan’dan gelen Mehmet Aytekin de katıldı.

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI

Acılı aileler düzenledikleri basın toplantısıyla çocuğu kaçırılmış diğer anne babalara seslenerek gelip kendileriyle ‘evlat nöbeti’ tutmalarını istedi. Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer 81 ilden büyük bir destek istediklerini belirterek, “HDP ve terör örgütü PKK’nın tehditlerine boyun eğmemeleri için çağrıda bulundu. Biçer, “Yüreği yanık tüm anaları, ister kaybolmuş olsun, ister kazada kaybetmiş olsun, ya da bizim gibi PKK ya da HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş olsun, bu anaları bize destek vermelerini istiyoruz” dedi.

GENÇLERİ ENGELLEYELİM

Ayşegül Biçer, “Burada analar sadece kendi evlatları için değil, 40 yıldır akan gözyaşlarının intikamını ve gidecek olan gençlerin önünü engellemeye geldi. Gelin burada gözyaşlarıyla değil, şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım” ifadesini kullandı.