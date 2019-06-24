Hedef güçlü bir Türkiye
AK Parti kurmayları, bundan sonraki dönemde partinin tüm kadrolarıyla birlikte yeniden ‘büyük ve güçlü Türkiye’ idealinin gerçekleştirilmesine dönük adımlara yoğunlaşması gerektiği görüşünü dile getiriyor.
- STAR ANKARA
İstanbul seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte AK Parti’de önemli bir gözden geçirme ve değerlendirme sürecinin beraberinde gelmesi bekleniyor. Parti kurmayları, seçimin geride bırakılmasının ardından hemen önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz döneme odaklanılması gerektiği mesajını vererek, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin önünde bulunan büyük sorunlarını çözmeye yönelik kolların sıvanacağını ifade ediyorlar. AK Parti kurmayları, bundan sonraki dönemde partinin tüm kadrolarıyla birlikte yeniden “büyük ve güçlü Türkiye” idealinin gerçekleştirilmesine dönük adımlara yoğunlaşması gerektiği görüşünü dile getiriyorlar.
YAPISAL REFORMLAR
Bunun için yapılması gereken yapısal reformların yapılması, atılması gereken adımların atılması için gerekli zamanın bulunduğuna işaret eden parti kurmayları, herhangi bir yol kazasına meydan vermeyecek şekilde bu hedeften şaşmadan yola devam edilmesinin önemine dikkat çekiyorlar. Cumhur İttifakı cephesinde bir erken seçim söylemi tümüyle reddedilerek bundan sonraki sürecin reformlar üzerinde yürüyeceğinin mesajı da hemen yapılan ilk açıklamalarla liderler düzeyinde ortaya konurken, bundan sonraki hedefin reformlar, yasal düzenlemeler ve ülkenin geleceğini kapsayacak ortak akıl ve stratejinin hayata geçirilmesi olacağı vurgulanıyor. 2023 hedeflerine “Türkiye vizyonu” ile ulaşılması hedefinden hareket edilecek.
iSTANBUL’DA BiRiNCi AK PARTi
23 Haziran yenileme seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı İmamoğlu, oyların yüzde 54’nü alsa da, İstanbul’un ilçeleri ve belediye meclislerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara önde bulunuyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’un 39 İlçesinden 23’ünü AK Parti, birini ise MHP almıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkan ile birlikte 312 üye görev yapıyor. Üyelerin yaklaşık 180’i Cumhur İttifakı’ndan seçildi. Belediye Meclisi’nde bulunan Cumhur İttifakı çoğunluğu, Büyükşehir belediyesinin faaliyetlerini denetlemede önemli bir işlev görecek.
CUMHUR iTTiFAKI YÜZDE 51.64 OY ALDI
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 51.64 olarak gerçekleşti. AK Parti yüzde 44.33 oy oranıyla yine birinci parti olurken, 30 büyükşehir belediyesinin 15’ini, 51 il belediyesinin 24’ünü, 973 ilçe belediyesinin de 535’ini kazanarak açık ara birinciliğini sürdürdü. Cumhur İttifakı olarak da 16 büyükşehir belediye başkanlığı, 34 il belediye başkanlığı ve 680 ilçe belediye başkanlığı kazandılar.
iLK SEÇiM DEĞERLENDiRMESi BUGÜN GRUP TOPLANTISINDA
AK Parti’de, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk değerlendirmelerini bugünkü Meclis grup ve ardından MYK toplantılarında gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından TBMM’de partisinin grup toplantısını gerçekleştirecek. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini grup toplantısında yapacak olan Başkan Erdoğan’ın, seçim sonuçlarına yönelik hem parti içine, hem de kamuoyuna dönük mesajlarını grup konuşmasında vermesi bekleniyor. Erdoğan, saat 14.00’te de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu(MYK)toplantısına başkanlık ederek, İstanbul seçim sonuçları masaya yatıracak. MYK üyelerinden, seçimlere ilişkin tespit ve değerlendirmelerini alması beklenen Başkan Erdoğan’ın, özellikle parti teşkilatlanma yapısına ilişkin önemli paylaşımlarda bulunması tahmin ediliyor. Meclis gündemine gelecek konularla ilgili de Meclis Grup yönetiminin sunum yapması beklenilen MYK toplantısında, 15 Temmuz’a kadar planlanan Meclis çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MYK’da, hem yeni sunulan Sporda Şiddet Teklifi, hem de sunulması beklenen yargı paketlerinin görüşme takvimi de ele alınacak.
Erdoğan’a ‘en büyük destek’ Arap ülkelerinden
BBC Arapça için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankete göre, Araplar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi. Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer’in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır’da 25 bin 407 kişiyle yaptığı ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan “en büyük desteği alan devlet adamı” oldu.
EN BÜYÜK TEHDİT
Liderlerin Orta Doğu politikaları sorulan katılımcıların yüzde 51’i Erdoğan’a destek verirken, Putin yüzde 28 ve Trump ise yüzde 12 destek alabildi. Başkan Erdoğan’a destek Sudan ve Ürdün’de yüzde 75’in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır’da birinci sıraya yerleşebildi. Araştırmaya göre, bölge ülkeleri en büyük tehdit olarak İsrail’i, Yemen ve Irak ise İran’ı gördü; Irak’ta da ABD ikinci büyük tehdit oldu.Arap ülkelerinde dindarlık da azaldı. Araştırmaya katılan ülkelerde “dindar değilim” diyenlerin oranı 2013’deki yüzde 8’den yüzde 13’e yükseldi. Dinden uzaklaşma en fazla 30 yaş altı nüfusta yaşanırken, bu kesimde “dindar değilim” diyenlerin oranı yüzde 18 oldu. Bu oran Tunus’ta yüzde 30’u, Libya’da yüzde 20’yi aşarken sadece Yemen’de bu oran 2013’teki yüzde 10’lar düzeyinden yüzde 5 civarına geriledi.
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