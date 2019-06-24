Hedef güçlü bir Türkiye

İstanbul seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte AK Parti’de önemli bir gözden geçirme ve değerlendirme sürecinin beraberinde gelmesi bekleniyor. Parti kurmayları, seçimin geride bırakılmasının ardından hemen önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz döneme odaklanılması gerektiği mesajını vererek, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin önünde bulunan büyük sorunlarını çözmeye yönelik kolların sıvanacağını ifade ediyorlar. AK Parti kurmayları, bundan sonraki dönemde partinin tüm kadrolarıyla birlikte yeniden “büyük ve güçlü Türkiye” idealinin gerçekleştirilmesine dönük adımlara yoğunlaşması gerektiği görüşünü dile getiriyorlar.

YAPISAL REFORMLAR

Bunun için yapılması gereken yapısal reformların yapılması, atılması gereken adımların atılması için gerekli zamanın bulunduğuna işaret eden parti kurmayları, herhangi bir yol kazasına meydan vermeyecek şekilde bu hedeften şaşmadan yola devam edilmesinin önemine dikkat çekiyorlar. Cumhur İttifakı cephesinde bir erken seçim söylemi tümüyle reddedilerek bundan sonraki sürecin reformlar üzerinde yürüyeceğinin mesajı da hemen yapılan ilk açıklamalarla liderler düzeyinde ortaya konurken, bundan sonraki hedefin reformlar, yasal düzenlemeler ve ülkenin geleceğini kapsayacak ortak akıl ve stratejinin hayata geçirilmesi olacağı vurgulanıyor. 2023 hedeflerine “Türkiye vizyonu” ile ulaşılması hedefinden hareket edilecek.