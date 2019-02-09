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Hedef Güneydoğu’yu HDP’den kurtarmak 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı lideri Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirdiği son zirvede, özellikle 31 Mart yerel seçimleri için Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki HDP’nin ağırlıklı olduğu illerin durumu masaya yatırıldı.

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti kurmaylarının yaptığı çalışmayı masaya getiren Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile durum değerlendirmesi yaparken, terör örgütü PKK’nın bölgede izlediği “hendek” siyasetinin kalıntılarının bölge insanı üzerindeki olumsuz etkisinin kaldırılması üzerinde duruldu. Başkan Erdoğan ile Bahçeli’nin uzlaşıya varmasının ardından, AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde uygulanacak Cumhur İttifakı modelinde Güneydoğu Anadolu illerinin, terör örgütü uzantısı siyasi partilerden kurtarılması önceliği devreye girecek. Hedef, HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde birinci olduğu Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Ağrı, Iğdır’da seçimleri Cumhur İttifakı’nın kazanabilmesi. Buna göre Hakkari, Şırnak, Batman, Muş ve Ağrı’da AK Parti’nin büyük bir potansiyeli olmasına rağmen, küçük farklarla HDP’nin aldığı yerlerde MHP, AK Parti’nin adaylarını destekleyecek. Aynı şekilde Kars, Iğdır gibi MHP potansiyelinin yoğun olduğu illerde HDP’ye birkaç yüz oyla kazanmasının önüne geçilmesi için Cumhur İttifakı’nın tek aday etrafında toplanması planlanıyor. 

Sandığa özgür irade yansımalı

Cumhur İttifakı’nın, bölgede ‘kayyum’ atanan belediyeler vasıtasıyla vatandaşın artık hizmetle tanışması, bölgenin terör ve örgüt baskısından tümüyle arındırılarak insanların özgür şekilde hareket edip, seçimlerde iradelerini istedikleri gibi ortaya koymalarını sağlayacak bir yönetimin oluşmasının önemi üzerinden hareket edeceği belirtildi. 

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