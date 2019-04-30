'Hedef kardeşlik, barış ve hizmet'

Belediye binası girişinde polis ekiplerince güvenlik amacıyla kimlik tespiti yapılmak istenmesi sırasında HDP’li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi. Çıkan tartışma AK Parti’li meclis üyelerinin araya girmesiyle sona erdi. Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı okunan toplantıda, HDP’li meclis üyeleri, grup adına Zübeyde Zümrüt’ün yaptığı konuşmanın ardından salonu terk etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, toplantıdaki herkesin Diyarbakırlı olduğunu vurguladı. Yaşamı boyunca hep halkın arasında olduğunu belirten Beyoğlu, Türkiye’nin anayasa ve kanunlarla yönetildiğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Türkiye genelinde kanunlardan dolayı 7 yerde mazbata birinci partiden alınıp ikinci partiye verilmiştir. Bu partiler arasında ikinci parti sadece AK Parti değil, HDP, AK Parti ve Saadet Partisi de var. Hedefimiz kardeşlik, barış, huzur ve hizmet olacak. Halka hizmet etmek zorundayız. Gecemizi gündüzümüze katıp, el ele verip, Bağlar’a hizmet götüreceğiz.”